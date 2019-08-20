Джонсон предлагает Евросоюзу изменить соглашение по Brexit

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

В первую очередь Британия заинтересована в изменении условий, касающихся Северной Ирландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает Европейскому Союзу изменить условия соглашения о выходе страны из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его письмо председателю Европейского совета Дональду Туску.

В первую очередь Лондон хочет изменения механизма по недопущению появления физической границы между Северной Ирландией (входит в состав Великобритании) и Ирландией (член ЕС) после Brexit ("бэкстоп"), который подразумевает, что Северная Ирландия продолжит находиться в Таможенном союзе ЕС и на едином европейском рынке до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о границе.

Джонсон подчеркивает, что проблемы с данным механизмом привели к тому, что палата общин британского парламента трижды не смогла утвердить условия выхода страны из ЕС и называет его "нежизнеспособным" и антидемократическим, поскольку жители Северной Ирландии не смогут влиять на законодательные акты ЕС, которые будут к ним применяться.

Он считает, что действующий вариант "бэкстопа" поставит страну перед выбором - остаться в Таможенном союзе или же "увидеть, как Северная Ирландия будет отделена от экономики страны во многих сферах".

Премьер отметил, что если Лондон и Брюссель рассмотрят альтернативы "бэкстопу", то им удастся найти вариант, который не противоречит данному соглашению.

По его мнению, "жесткой" границы между Северной и Ирландией быть не должно и из-за особых обстоятельств, связанных с этим регионом, следует искать "гибкие и креативные" решения.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил всем государственным чиновникам письом о подготовке к выходу из Европейского союза без каких-либо сделок.