Туск оновив уряд: хто очолив важливі для України міністерства

У середу, 23 липня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно представив оновлений склад уряду. Ротації торкнулися низки ключових відомств, зокрема тих, чия діяльність важлива для двосторонньої співпраці з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24 .

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу висловив надію, що вже в четвер, згідно з домовленістю з президентом, відбудеться церемонія складання присяги новими міністрами. А вже у п’ятницю планується перше засідання уряду в оновленому складі

Як і очікувалося, в результаті об'єднання кількох міністерств у Польщі створюють два "суперміністерства": одне зосередиться на економічному блоці, інше - на енергетичному .

ЗМІ пишуть що метою зміни стало скорочення уряду: кількість конституційних міністрів зменшили з 26 до 21. Водночас було створено два так звані "суперміністерства".

Нагадаємо, у червні Сейм у Польщі розглянув вотум довіри уряду Дональда Туска. Голосування ініціював сам прем'єр-міністр після перемоги опозиційного кандидата Кароля Навроцького на виборах президента.

Туск і Навроцький

Обрання Кароля Навроцького президентом Польщі посилило напругу між урядом Дональда Туска та опозиційною партією "Право і справедливість", яку підтримує новообраний глава держави.

Навроцький раніше різко критикував Туска, називаючи його "найгіршим прем’єром", а той у відповідь попередив про можливі труднощі у співпраці. Уряд уже готується до ситуації, коли президент блокуватиме законодавчі ініціативи.

До того ж Туск раніше звинувачував Навроцького у "держзраді" через його заяву, що Україна не повинна вступати в ЄС і НАТО до врегулювання питання Волинської трагедії.

Навроцький офіційно вступить на посаду президента 6 серпня 2025 року, але вже зараз у Польщі прогнозують новий період політичного протистояння, який може вплинути й на відносини з Україною.

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