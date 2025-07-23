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Туск оновив уряд: хто очолив важливі для України міністерства

Середа 23 липня 2025 13:08
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Туск оновив уряд: хто очолив важливі для України міністерства Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У середу, 23 липня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно представив оновлений склад уряду. Ротації торкнулися низки ключових відомств, зокрема тих, чия діяльність важлива для двосторонньої співпраці з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24.

ЗМІ пишуть що метою зміни стало скорочення уряду: кількість конституційних міністрів зменшили з 26 до 21. Водночас було створено два так звані "суперміністерства".

Зокрема, свої посади отримали:

  • віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони - Владислав Косіняк-Каміш
  • віце-прем'єр-міністр, міністр цифрових технологій - Кшиштоф Гавковський
  • віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський
  • міністр фінансів та економіки - Анджей Доманський
  • міністром внутрішніх справ та адміністрації став Марцін Кєрвіньскі замість Томаша Семоняка
  • міністр юстиції - Вальдемар Журек замість Адама Боднара
  • міністр державного майна – Войцех Балчун замість Якуба Яворовського
  • міністр спорту - Якуб Рутницький;
  • міністр науки та вищої освіти - Марцін Кулашек
  • міністр енергетики - Мілош Мотика
  • міністр сільського господарства та розвитку села - Стефан Краєвський замість Чеслава Сєкерського
  • міністр освіти - Барбара Новацька
  • міністр охорони здоров'я - Йоланта Собєранська-Гренда замість Ізабели Лещиної
  • міністр сім'ї, праці та соціальної політики - Агнешка Дземянович-Бонк
  • міністр інфраструктури - Даріуш Клімчак
  • міністр клімату та навколишнього середовища - Пауліна Хенніг-Клоска
  • міністр фінансів та регіональної політики - Катажина Пелчинська-Наленч
  • міністр культури та національної спадщини - Марта Ценковська замість Ганни Врублевської
  • міністр, член Ради Міністрів, координатор спеціальних служб - Томаш Семоняк
  • міністр нагляду за реалізацією урядової політики, член Ради Міністрів: Мацей Берек.

Як і очікувалося, в результаті об'єднання кількох міністерств у Польщі створюють два "суперміністерства": одне зосередиться на економічному блоці, інше - на енергетичному.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу висловив надію, що вже в четвер, згідно з домовленістю з президентом, відбудеться церемонія складання присяги новими міністрами. А вже у п’ятницю планується перше засідання уряду в оновленому складі

Нагадаємо, у червні Сейм у Польщі розглянув вотум довіри уряду Дональда Туска. Голосування ініціював сам прем'єр-міністр після перемоги опозиційного кандидата Кароля Навроцького на виборах президента.

Туск і Навроцький

Обрання Кароля Навроцького президентом Польщі посилило напругу між урядом Дональда Туска та опозиційною партією "Право і справедливість", яку підтримує новообраний глава держави.

Навроцький раніше різко критикував Туска, називаючи його "найгіршим прем’єром", а той у відповідь попередив про можливі труднощі у співпраці. Уряд уже готується до ситуації, коли президент блокуватиме законодавчі ініціативи.

До того ж Туск раніше звинувачував Навроцького у "держзраді" через його заяву, що Україна не повинна вступати в ЄС і НАТО до врегулювання питання Волинської трагедії.

Навроцький офіційно вступить на посаду президента 6 серпня 2025 року, але вже зараз у Польщі прогнозують новий період політичного протистояння, який може вплинути й на відносини з Україною.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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