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Туск обновил правительство: кто возглавил важные для Украины министерства

Среда 23 июля 2025 13:08
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Туск обновил правительство: кто возглавил важные для Украины министерства Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В среду, 23 июля, премьер-министр Польши Дональд Туск официально представил обновленный состав правительства. Ротации коснулись ряда ключевых ведомств, в частности тех, чья деятельность важна для двустороннего сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.

СМИ пишут, что целью изменения стало сокращение правительства: количество конституционных министров уменьшили с 26 до 21. В то же время было создано два так называемых "суперминистерства".

В частности, свои должности получили:

  • вице-премьер-министр, министр национальной обороны - Владислав Косиняк-Камиш
  • вице-премьер-министр, министр цифровых технологий - Кшиштоф Гавковский
  • вице-премьер-министр, министр иностранных дел Радослав Сикорский
  • министр финансов и экономики - Анджей Доманский
  • министром внутренних дел и администрации стал Марцин Кервиньски вместо Томаша Семоняка
  • министр юстиции - Вальдемар Журек вместо Адама Боднара
  • министр государственного имущества - Войцех Балчун вместо Якуба Яворовского
  • министр спорта - Якуб Рутницкий;
  • министр науки и высшего образования - Марцин Кулашек
  • министр энергетики - Милош Мотыга
  • министр сельского хозяйства и развития села - Стефан Краевский вместо Чеслава Секерского
  • министр образования - Барбара Новацкая
  • министр здравоохранения - Йоланта Соберанска-Гренда вместо Изабелы Лещиной
  • министр семьи, труда и социальной политики - Агнешка Дземянович-Бонк
  • министр инфраструктуры - Дариуш Климчак
  • министр климата и окружающей среды - Паулина Хенниг-Клоска
  • министр финансов и региональной политики - Катажина Пелчинская-Наленч
  • министр культуры и национального наследия - Марта Ценковская вместо Анны Врублевской
  • министр, член Совета Министров, координатор специальных служб - Томаш Семоняк
  • министр надзора за реализацией правительственной политики, член Совета Министров: Мацей Берек.

Как и ожидалось, в результате объединения нескольких министерств в Польше создают два "суперминистерства": одно сосредоточится на экономическом блоке, другое - на энергетическом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления выразил надежду, что уже в четверг, согласно договоренности с президентом, состоится церемония принесения присяги новыми министрами. А уже в пятницу планируется первое заседание правительства в обновленном составе

Напомним, в июне Сейм в Польше рассмотрел вотум доверия правительству Дональда Туска. Голосование инициировал сам премьер-министр после победы оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого на выборах президента.

Туск и Навроцкий

Избрание Кароля Навроцкого президентом Польши усилило напряжение между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией "Право и справедливость", которую поддерживает новоизбранный глава государства.

Навроцкий ранее резко критиковал Туска, называя его "худшим премьером", а тот в ответ предупредил о возможных трудностях в сотрудничестве. Правительство уже готовится к ситуации, когда президент будет блокировать законодательные инициативы.

К тому же Туск ранее обвинял Навроцкого в "госизмене" из-за его заявления, что Украина не должна вступать в ЕС и НАТО до урегулирования вопроса Волынской трагедии.

Навроцкий официально вступит в должность президента 6 августа 2025 года, но уже сейчас в Польше прогнозируют новый период политического противостояния, который может повлиять и на отношения с Украиной.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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