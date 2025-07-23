Туск обновил правительство: кто возглавил важные для Украины министерства
В среду, 23 июля, премьер-министр Польши Дональд Туск официально представил обновленный состав правительства. Ротации коснулись ряда ключевых ведомств, в частности тех, чья деятельность важна для двустороннего сотрудничества с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.
СМИ пишут, что целью изменения стало сокращение правительства: количество конституционных министров уменьшили с 26 до 21. В то же время было создано два так называемых "суперминистерства".
В частности, свои должности получили:
- вице-премьер-министр, министр национальной обороны - Владислав Косиняк-Камиш
- вице-премьер-министр, министр цифровых технологий - Кшиштоф Гавковский
- вице-премьер-министр, министр иностранных дел Радослав Сикорский
- министр финансов и экономики - Анджей Доманский
- министром внутренних дел и администрации стал Марцин Кервиньски вместо Томаша Семоняка
- министр юстиции - Вальдемар Журек вместо Адама Боднара
- министр государственного имущества - Войцех Балчун вместо Якуба Яворовского
- министр спорта - Якуб Рутницкий;
- министр науки и высшего образования - Марцин Кулашек
- министр энергетики - Милош Мотыга
- министр сельского хозяйства и развития села - Стефан Краевский вместо Чеслава Секерского
- министр образования - Барбара Новацкая
- министр здравоохранения - Йоланта Соберанска-Гренда вместо Изабелы Лещиной
- министр семьи, труда и социальной политики - Агнешка Дземянович-Бонк
- министр инфраструктуры - Дариуш Климчак
- министр климата и окружающей среды - Паулина Хенниг-Клоска
- министр финансов и региональной политики - Катажина Пелчинская-Наленч
- министр культуры и национального наследия - Марта Ценковская вместо Анны Врублевской
- министр, член Совета Министров, координатор специальных служб - Томаш Семоняк
- министр надзора за реализацией правительственной политики, член Совета Министров: Мацей Берек.
Как и ожидалось, в результате объединения нескольких министерств в Польше создают два "суперминистерства": одно сосредоточится на экономическом блоке, другое - на энергетическом.
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления выразил надежду, что уже в четверг, согласно договоренности с президентом, состоится церемония принесения присяги новыми министрами. А уже в пятницу планируется первое заседание правительства в обновленном составе
Напомним, в июне Сейм в Польше рассмотрел вотум доверия правительству Дональда Туска. Голосование инициировал сам премьер-министр после победы оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого на выборах президента.
Туск и Навроцкий
Избрание Кароля Навроцкого президентом Польши усилило напряжение между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией "Право и справедливость", которую поддерживает новоизбранный глава государства.
Навроцкий ранее резко критиковал Туска, называя его "худшим премьером", а тот в ответ предупредил о возможных трудностях в сотрудничестве. Правительство уже готовится к ситуации, когда президент будет блокировать законодательные инициативы.
К тому же Туск ранее обвинял Навроцкого в "госизмене" из-за его заявления, что Украина не должна вступать в ЕС и НАТО до урегулирования вопроса Волынской трагедии.
Навроцкий официально вступит в должность президента 6 августа 2025 года, но уже сейчас в Польше прогнозируют новый период политического противостояния, который может повлиять и на отношения с Украиной.
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