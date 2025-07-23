Туск обновил правительство: кто возглавил важные для Украины министерства

В среду, 23 июля, премьер-министр Польши Дональд Туск официально представил обновленный состав правительства. Ротации коснулись ряда ключевых ведомств, в частности тех, чья деятельность важна для двустороннего сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24 .

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления выразил надежду, что уже в четверг, согласно договоренности с президентом, состоится церемония принесения присяги новыми министрами. А уже в пятницу планируется первое заседание правительства в обновленном составе

Как и ожидалось, в результате объединения нескольких министерств в Польше создают два "суперминистерства": одно сосредоточится на экономическом блоке, другое - на энергетическом .

СМИ пишут, что целью изменения стало сокращение правительства: количество конституционных министров уменьшили с 26 до 21. В то же время было создано два так называемых "суперминистерства".

Напомним, в июне Сейм в Польше рассмотрел вотум доверия правительству Дональда Туска. Голосование инициировал сам премьер-министр после победы оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого на выборах президента.

Туск и Навроцкий

Избрание Кароля Навроцкого президентом Польши усилило напряжение между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией "Право и справедливость", которую поддерживает новоизбранный глава государства.

Навроцкий ранее резко критиковал Туска, называя его "худшим премьером", а тот в ответ предупредил о возможных трудностях в сотрудничестве. Правительство уже готовится к ситуации, когда президент будет блокировать законодательные инициативы.

К тому же Туск ранее обвинял Навроцкого в "госизмене" из-за его заявления, что Украина не должна вступать в ЕС и НАТО до урегулирования вопроса Волынской трагедии.

Навроцкий официально вступит в должность президента 6 августа 2025 года, но уже сейчас в Польше прогнозируют новый период политического противостояния, который может повлиять и на отношения с Украиной.

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