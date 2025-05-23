Туск обурився обіцянкою кандидата в президенти не пустити Україну в НАТО: це держзрада

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на обіцянку кандидата в президенти Кароля Навроцького заблокувати вступ України в НАТО. Він назвав таку риторику держзрадою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Туска в ефірі TVN24.
Глава уряду Польщі назвав заяву Навроцького "один із найбільших скандалів" виборчої кампанії.
"Як ви пам’ятаєте, було небагато випадків, коли вдавалося досягти повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським та мною, коли я був прем’єр-міністром. Це був радше конфлікт та політичне протистояння. Але щодо питання України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО була повна згода", - сказав Туск.
Прем'єр наголосив, що "останнє, що повинна робити Польща - це виконувати або підтримувати вимоги Путіна".
"Кандидат у президенти Польщі, який, аби догодити пану Менцену в одній трансляції, каже, що Польща ніколи не погодиться на Україну в НАТО, для цього немає кращого терміна, ніж державна зрада", - заявив Туск.
Нагадаємо, 18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру пройшли кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський та кандидат від "Право і справедливість" Кароль Навроцький.
Лідер антиукраїнської "Конфедерації" Славомір Менцен посів третє місце. При цьому він пообіцяв політичну підтримку кандидату в обмін на просування його вимог. Йдеться про відмову відправляти польські війська в Україну та блокування вступу України в НАТО.
На ці вимоги пристав Кароль Навроцький. Він заявив, що готовий підписати пропозиції Менцена.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав таку позицію Навроцького "смертельно небезпечною" для Польщі.
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