Туск обурився обіцянкою кандидата в президенти не пустити Україну в НАТО: це держзрада

Глава уряду Польщі назвав заяву Навроцького "один із найбільших скандалів" виборчої кампанії.

"Як ви пам’ятаєте, було небагато випадків, коли вдавалося досягти повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським та мною, коли я був прем’єр-міністром. Це був радше конфлікт та політичне протистояння. Але щодо питання України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО була повна згода", - сказав Туск.

Прем'єр наголосив, що "останнє, що повинна робити Польща - це виконувати або підтримувати вимоги Путіна".

"Кандидат у президенти Польщі, який, аби догодити пану Менцену в одній трансляції, каже, що Польща ніколи не погодиться на Україну в НАТО, для цього немає кращого терміна, ніж державна зрада", - заявив Туск.