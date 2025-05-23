Туск возмутился обещанием кандидата в президенты не пустить Украину в НАТО: это госизмена

Глава правительства Польши назвал заявление Навроцкого "один из крупнейших скандалов" избирательной кампании.

"Как вы помните, было немного случаев, когда удавалось достичь полного консенсуса, полной солидарности между покойным президентом Лехом Качиньским и мной, когда я был премьер-министром. Это был скорее конфликт и политическое противостояние. Но по вопросу Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства в НАТО было полное согласие", - сказал Туск.

Премьер подчеркнул, что "последнее, что должна делать Польша - это выполнять или поддерживать требования Путина".

"Кандидат в президенты Польши, который, чтобы угодить господину Менцену в одной трансляции, говорит, что Польша никогда не согласится на Украину в НАТО, для этого нет лучшего термина, чем государственная измена", - заявил Туск.