Туск про нічну атаку РФ на Україну: так буває, коли хтось умиротворює варварів

Масовані обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 8 березня Росія випустила по Україні декілька ракет та майже 150 дронів. Сили ППО знищили понад половину дронів та одну крилату ракету. Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Під ударом зокрема були Одеська та Харківська області, також ввечері ворог завдав удару по Добропіллю Донецької області. Внаслідок атаки загинули більш як 10 осіб, ще 40 отримали поранення.

Крім того, вчора, 7 березня, армія РФ також завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши десятки ракет та понад сотню дронів. Під ударом ворога була енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах.

Детальніше про наслідки вчорашньої масованої атаки на Україну - у нашому матеріалі.

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