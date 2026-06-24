UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Туск назвав відсутність Зеленського на конференції у Гданську спробою знизити напругу

00:51 24.06.2026 Ср
2 хв
Польський прем'єр запевнив, що такий формат його не розчаровує
aimg Катерина Коваль
Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)

Відсутність президента України Володимира Зеленського на майбутній Міжнародній конференції з відновлення України у Гданську є "жестом деескалації напруги". Останнім часом між президентами двох країн - України та Польщі - виникла непотрібна емоційна напруга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час спільної пресконференції з главами урядів "Вишеградської групи", пише Укрінформ.

Прямий контакт та склад делегації

Дональд Туск зазначив, що перебуває в постійному контакті з Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко з приводу майбутнього заходу.

Саме вона очолить українську делегацію на конференції. Польський прем'єр підкреслив, що такий формат його не розчаровує.

"Я перебуваю у постійному контакті з панею Прем'єр-міністр Юлією Свириденко. Вона мене поінформувала, що очолить делегацію. Якщо йдеться про мене, то я не розчарований. На мою думку, це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції, без непотрібної напруги і сприймаю це як жест деескалації напруги", - заявив Туск.

Читайте також: Українцям у Польщі стали масово відмовляти у статусі біженця

Він також додав, що між президентами України та Польщі виникла непотрібна емоційна напруга, яка супроводжувалася "неадекватними реакціями з обох сторін".

Голова польського уряду вважає стратегічною помилкою подальше заглиблення політиків обох країн у цей конфлікт.

Міжнародна конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026) відбудеться 25-26 червня у Гданську. Захід має стати одним із ключових міжнародних майданчиків для залучення інвестицій, розвитку партнерств і просування практичних рішень для відбудови країни.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький не був запрошений на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться у Гданську. Як раніше зазначали в МЗС України, польський лідер особисто висловлював невдоволення цим фактом українському президенту Володимиру Зеленському.

Сам Зеленський пізніше пояснив дії Навроцького політичною боротьбою та спробою зірвати захід через участь у ньому прем'єр-міністра Дональда Туска на тлі початку електорального процесу в Польщі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийДональд ТускУкраїнаПольщаКароль Навроцький