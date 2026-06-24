RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Туск назвал отсутствие Зеленского на конференции в Гданьске попыткой снизить напряжение

00:51 24.06.2026 Ср
2 мин
Польский премьер заверил, что такой формат его не разочаровывает
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)

Отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на предстоящей Международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске является "жестом деэскалации напряжения". В последнее время между президентами двух стран - Украины и Польщи - возникло ненужное эмоциональное напряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши во время совместной пресс-конференции с главами правительств "Вышеградской группы", пишет Укринформ.

Прямой контакт и состав делегации

Дональд Туск отметил, что находится в постоянном контакте с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко по поводу предстоящего мероприятия.

Именно она возглавит украинскую делегацию на конференции. Польский премьер подчеркнул, что такой формат его не разочаровывает.

"Я нахожусь в постоянном контакте с госпожой Премьер-министр Юлией Свириденко. Она меня проинформировала, что возглавит делегацию. Если речь идет обо мне, то я не разочарован. По моему мнению, это означает, возможно, даже более ловкое проведение конференции, без ненужного напряжения и воспринимаю это как жест деэскалации напряжения."

Читайте также: Украинцам в Польше стали массово отказывать в статусе беженца

Он также добавил, что между президентами Украины и Польши возникло ненужное эмоциональное напряжение, сопровождавшееся "неадекватными реакциями с обеих сторон".

Глава польского правительства считает стратегической ошибкой дальнейшее углубление политиков обеих стран в этот конфликт.

Международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2026) состоится 25-26 июня в Гданьске. Мероприятие должно стать одной из ключевых международных площадок для привлечения инвестиций, развития партнерств и продвижения практических решений по восстановлению страны.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий не был приглашен на Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Гданьске. Как ранее отмечали в МИД Украины, польский лидер лично выражал недовольство этим фактом украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Сам Зеленский позже объяснил действия Навроцкого политической борьбой и попыткой сорвать мероприятие из-за участия в нем премьер-министра Дональда Туска на фоне начала электорального процесса в Польше.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийДональд ТускУкраинаПольшаКароль Навроцкий