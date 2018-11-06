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Туск назвал реальной угрозу выхода Польши из ЕС в связи с судебной реформой

Новости » Политика    06.11.2018 - 12:27
Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)
Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Туск считает, что вмешательство в судебные органы может вынудить Польшу покинуть ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск считает реальным риск выхода Польши из ЕС в связи с судебной реформой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

По мнению Туска, вмешательство правящей партии "Право и справедливость" (PiS) в деятельность польских судебных органов может вынудить Варшаву выйти из Евросоюза.

"Угроза очень серьезная, смертельно серьезная, Polexit возможен", - отметил он и добавил, что лидер PiS Ярослав Качиньский инициирует процессы, которые могут привести к выходу страны из ЕС.

Напомним, в октябре Верховный суд ЕС обязал Польшу остановить действие судебного закона, согласно которому третья часть судейского состава должна быть уволена в связи с понижением пенсионного возраста для судей с 70 до 65 лет. Кроме того, суд обязал восстановить в должностях тех судей, которых успели отправить на пенсию. Судебный запрет стал ударом для правительства Польши, которое назначило новых судей.

В связи с реформой судебной системы Польшу исключили из Европейской сети советов по вопросам судебной власти.

 

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