Верховный суд ЕС обязал Польшу остановить действие судебного закона

Фото: суд ЕС (flickr.com/Katarina Dzurekova)

В рамках судебной реформы в Польше начали увольнять судей Верховного суда

Верховный суд Европейского союза (ЕС) обязал Польшу отменить закон, который заставляет достоково уходить на пенсию судей Верховного суда. об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, суд ЕС решил, что Польша должна восстановить в должностях тех судей, кто уже уволился.

Как отмечает Reuters, судебный запрет, вынесенный Европейским судом по просьбе Европейской комиссии, является ударом для правого руководства Польши, которое в этом месяце стало назначение новых судей.

"Польша должна немедленно приостановить применение положений национального законодательства, касающихся снижения пенсионного возраста для судей Верховного суда", - сказано в заявлении суда ЕС.

Напомним, в сентябре 2018 года Европейская комиссия решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы. Еврокомиссию, в частности, не устраивает то, что 27 из 72 судей Верховного суда Польши должны уйти на пенсию.