Туск назвав реальною загрозу виходу Польщі з ЄС у зв'язку з судовою реформою

Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Туск вважає, що втручання у судові органи може змусити Польщу покинути ЄС

Президент Європейської ради Дональд Туск вважає реальним ризик виходу Польщі з ЄС у зв'язку з судовою реформою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

На думку Туска, втручання правлячої партії "Право і справедливість" (PiS) в діяльність польських судових органів може змусити Варшави вийти з Євросоюзу.

"Загроза дуже серйозна, смертельно серйозна, Polexit можливий", - зазначив він і додав, що лідер PiS Ярослав Качинський ініціює процеси, які можуть призвести до виходу країни з ЄС.

Нагадаємо, в жовтні Верховний суд ЄС зобов'язав Польщу зупинити дію судового закону, згідно з яким третя частина суддівського складу має бути звільнена у зв'язку із зниженням пенсійного віку для суддів з 70 до 65 років. Крім того, суд зобов'язав відновити на посадах тих суддів, яких встигли відправити на пенсію. Судова заборона стала ударом для уряду Польщі, який призначив нових суддів.

У зв'язку з реформою судової системи Польщу виключили з Європейської мережі рад з питань судової влади.