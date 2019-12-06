Туск назвал Brexit одной из самых больших ошибок в истории ЕС

Экс-президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Brexit был "одной из самых впечатляющих ошибок в истории ЕС". Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Туск сказал, что процесс вокруг выхода Британии был "самым болезненным и печальным опытом" за пять лет его президентства, на который также выпал бурный период греческого кризиса в еврозоне, резкие споры по поводу миграции и выборы Дональда Трампа.

"Это чистая иллюзия [думать], что легче установить хорошие отношения с Великобританией, когда она находится за пределами ЕС", - сказал Туск.

Он также добавил, что для обеих сторон- Европейкого союза и Британии - будет лучше, если не будет Brexit.

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