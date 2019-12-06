Туск назвав Brexit однією з найбільших помилок в історії ЄС

Екс-президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Brexit був "однією з найбільш вражаючих помилок в історії ЄС". Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

Туск сказав, що процес навколо виходу Британії був "найбыльш болючим і сумним досвідом" за п'ять років його президентства, на який також випав бурхливий період грецької кризи в єврозоні, різкі суперечки з приводу міграції, вибори Дональда Трампа.

"Це чиста ілюзія [думати], що легше встановити хороші відносини з Великобританією, коли вона знаходиться за межами ЄС", - сказав Туск.

Він також додав, що для обох сторін - Европейкого союзу і Британії - буде краще, якщо не буде Brexit.

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