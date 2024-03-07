Туск: Європа перебуває в передвоєнній епосі, але наш потенціали сильніший, ніж у ворога

"Часи блаженного спокою закінчилися. Повоєнна епоха минула. Ми живемо в нові часи, в передвоєнну епоху. Насправді для деяких наших братів це вже навіть не передвоєнний час. Це повномасштабна війна в її найжорстокішій формі", - заявив Туск.

Також він додав, що це провина світу те, що до щоденного лексикону знову додались "бомбардування", "ракетні обстріли", "геноцид" й інше.

За його словами Європа хотіла розвиватися в післявоєнному світі, але сьогодні час чітко визнати те, що світ стоїть перед простим вибором - брати на себе боротьбу, захист кордонів та територій, або ж впасти.

"Немає жодних об'єктивних причин капітулювати перед злом. Потенціал Європи, економічний, фінансовий, демографічний, моральний, є більшим, ніж потенціал тих, хто на нас нападає. Сьогодні дуже важливо, щоб Європа вірила у свою силу. Також, коли йдеться про нашу обороноздатність, ми не можемо жити ілюзіями. Ніхто не замінить нас у цій боротьбі за нашу безпеку і наше майбутнє. Ми самі є найкращими гарантами нашої безпеки та нашої єдності", - додав прем'єр.

Загроза світовій безпеці та поразки України

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що якщо Конгрес США не схвалить допомогу Україні, це матиме глибокі наслідки для всіх американських альянсів по всьому світу і багато країн світу почнуть розробляти власні програми ядерної зброї, щоб захистити себе.

Крім того, глава МЗС Польщі також зазначив, що українці борються як леви, але вони не можуть вести війну голими руками. За його словами, українські втрати зростають, оскільки закінчуються боєприпаси для зенітних ракет, а у солдатів немає артилерійських снарядів, тому доводиться вести ближній бій.

Також нещодавно Туск відзначив, що агресивну риторику й "анонси" російського диктатора Володимира Путіна слід сприймати серйозно. За його словами, "гонка озброєнь", яку Росія нав'язує світу - зобов'язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз.