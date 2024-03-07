Туск: Европа находится в предвоенной эпохе, но наш потенциал сильнее, чем у врага

"Времена блаженного спокойствия закончились. Послевоенная эпоха прошла. Мы живем в новые времена, в предвоенную эпоху. На самом деле для некоторых наших братьев это уже даже не предвоенное время. Это полномасштабная война в ее самой жестокой форме", - заявил Туск.

Также он добавил, что это вина мира в том, что в ежедневный лексикон снова добавились "бомбардировки", "ракетные обстрелы", "геноцид" и другое.

По его словам Европа хотела развиваться в послевоенном мире, но сегодня время четко признать то, что мир стоит перед простым выбором - брать на себя борьбу, защиту границ и территорий, или же упасть.

"Нет никаких объективных причин капитулировать перед злом. Потенциал Европы, экономический, финансовый, демографический, моральный, является большим, чем потенциал тех, кто на нас нападает. Сегодня очень важно, чтобы Европа верила в свою силу. Также, когда речь идет о нашей обороноспособности, мы не можем жить иллюзиями. Никто не заменит нас в этой борьбе за нашу безопасность и наше будущее. Мы сами являемся лучшими гарантами нашей безопасности и нашего единства", - добавил премьер.

Угроза мировой безопасности и поражения Украины

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что если Конгресс США не одобрит помощь Украине, это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру и многие страны начнут разрабатывать собственные программы ядерного оружия, чтобы защитить себя.

Кроме того, глава МИД Польши также отметил, что украинские борются как львы, но они не могут вести войну голыми руками. По его словам, украинские потери растут, поскольку заканчиваются боеприпасы для зенитных ракет, а у солдат нет артиллерийских снарядов, поэтому приходится вести ближний бой.

Также недавно Туск отметил, что агрессивную риторику и "анонсы" российского диктатора Владимира Путина следует воспринимать всерьез. По его словам, "гонка вооружений", которую Россия навязывает миру - обязывает Запад просыпаться и готовиться с военной точки зрения к потенциальным угрозам.