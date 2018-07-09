Туск: ЕС ожидает от Украины поправок к закону об антикоррупционном суде

Речь идет о норме, согласно которой апелляции на решения по делам будут подаваться по вертикали судов общей юрисдикции

Европейский Союз ожидает, что Украина внесет поправки в закон о Высшем антикоррупционном суде. Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Брюсселе.

"Мы приветствуем недавний закон о создании Высшего антикоррупционного суда и ждем принятия поправок, которые требуются для надлежащей работы суда", - отметил Туск.

Речь идет о норме в принятом в июне законе, согласно которому апелляции на решения в делах, которые сейчас рассматриваются судами, будут подаваться по вертикали судов общей юрисдикции.

В ЕС уже ждут "скорого" изменения закона, который распространит юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на решения судов первой инстанции, говорится в совместном заявлении, принятом на саммите.

"Мы приветствовали намерение сделать так, чтобы суд заработал в полном объеме до конца года", - добавляется в заявлении.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко отметил, что ожидает принятия этой поправки Верховной Радой уже на этой неделе.

"Я надеюсь, что в четверг парламент поддержит поправку, которая может еще повысить эффективность этого суда", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что законопроект о запуск антикоррупционного суда Верховная рада Украины может рассмотреть уже в этот вторник, 19 июня.