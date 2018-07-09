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Туск: ЄC очікує від України поправок до закону про антикорупційний суд

НовиниПолітика    09.07.2018 - 18:37
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Йдеться про норму згідно з якою апеляції на рішення у справах подаватимуться по вертикалі судів загальної юрисдикції

Європейський Союз очікує, що Україна внесе поправки до закону про Вищий антикорупційний суд. Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск на прес-конференції за підсумками саміту ЄС-Україна у Брюсселі.

"Ми вітаємо нещодавній закон про створення Вищого антикорупційного суду та чекаємо на ухвалення поправок, які потрібні для належної роботи суду", - зазначив Туск.

Йдеться про норму в ухваленому у червні законі, згідно з якою апеляції на рішення у справах, що зараз розглядаються судами, подаватимуться по вертикалі судів загальної юрисдикції. 

У ЄС уже очікують "швидкої" зміни закону, яка поширить юрисдикцію Вищого антикорупційного суду на рішення судів першої інстанції, йдеться у спільній заяві, ухваленій на саміті.

"Ми привітали намір зробити так, щоб суд запрацював у повному обсязі до кінця року", - додається у декларації.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко зауважив, що очікує на ухвалення цієї поправки Верховною Радою вже цього тижня.

"Я сподіваюся, що в четвер парламент підтримає поправку, яка може іще підвищити ефективність цього суду", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко заявив, що законопроект про запуск антикорупційного суду Верховна рада України може розглянути вже у цей вівторок, 19 червня.

 

 

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Теги публікації: Дональд Туск, Порошенко Петро, антікоррупційний суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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