Туск: ЄC очікує від України поправок до закону про антикорупційний суд

Йдеться про норму згідно з якою апеляції на рішення у справах подаватимуться по вертикалі судів загальної юрисдикції

Європейський Союз очікує, що Україна внесе поправки до закону про Вищий антикорупційний суд. Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск на прес-конференції за підсумками саміту ЄС-Україна у Брюсселі.

"Ми вітаємо нещодавній закон про створення Вищого антикорупційного суду та чекаємо на ухвалення поправок, які потрібні для належної роботи суду", - зазначив Туск.

Йдеться про норму в ухваленому у червні законі, згідно з якою апеляції на рішення у справах, що зараз розглядаються судами, подаватимуться по вертикалі судів загальної юрисдикції.

У ЄС уже очікують "швидкої" зміни закону, яка поширить юрисдикцію Вищого антикорупційного суду на рішення судів першої інстанції, йдеться у спільній заяві, ухваленій на саміті.

"Ми привітали намір зробити так, щоб суд запрацював у повному обсязі до кінця року", - додається у декларації.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко зауважив, що очікує на ухвалення цієї поправки Верховною Радою вже цього тижня.

"Я сподіваюся, що в четвер парламент підтримає поправку, яка може іще підвищити ефективність цього суду", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко заявив, що законопроект про запуск антикорупційного суду Верховна рада України може розглянути вже у цей вівторок, 19 червня.