Туск екстрено звернувся до Навроцького після нападу на українців у Вроцлаві

На переконання глави польського уряду, бандити, хулігани та вся культура насильства стають дедалі "зухвалішими й нахабнішими".

Туск також припустив, що однією з причин такої поведінки є політична підтримка всередині країни.

"Це не випадково, що чоловік, який побив українку, хвалився, нібито він є захисником кордонів", - наголосив прем’єр.

На тлі останніх подій Туск вирішив звернутися безпосередньо до президента Польщі.

Він зауважив, що Навроцький більше не має права мовчати, а натомість повинен втрутитися та відреагувати на діяльність радикальних угруповань.

"Не залишайтеся байдужими. Ми знаємо, що байдужість є коренем злочину. Це ідеальне середовище для розквіту хуліганства, жорстоких злочинів і зла. Ми мусимо про це пам’ятати", - наголосив Туск.

Окрім того, він нагадав, що знущання над українськими громадянами є ударом пр інтересах самої Польщі. Саме тому глава уряду закликає поляків реагувати та негайно повідомляти про подібні випадки насильства.