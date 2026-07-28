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Туск экстренно обратился к Навроцкому после нападения на украинцев во Вроцлаве

15:16 28.07.2026 Вт
2 мин
Польский премьер выдвинул президенту четкое требование
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Туск (Getty Images)

Президент Польши Кароль Навроцкий должен начать решительную борьбу против насилия в стране, в результате которого все чаще страдают и украинские граждане.

С таким требованием выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По убеждению главы польского правительства, бандиты, хулиганы и вся культура насилия становятся все более "дерзкими и наглыми".

Туск также предположил, что одной из причин такого поведения является политическая поддержка внутри страны.

"Это не случайно, что избивший украинку мужчина хвастался, будто он является защитником границ", - подчеркнул премьер.

На фоне последних событий Туск решил обратиться к президенту Польши.

Он отметил, что Навроцкий больше не имеет права молчать, а также должен вмешаться и отреагировать на деятельность радикальных группировок.

"Не оставайтесь равнодушными. Мы знаем, что безразличие является корнем преступления. Это идеальная среда для расцвета хулиганства, жестоких преступлений и зла. Мы должны об этом помнить", - подчеркнул Туск.

Кроме того, он напомнил, что издевательства над украинскими гражданами являются ударом по интересах самой Польши. Поэтому глава правительства призывает поляков реагировать и немедленно сообщать о подобных случаях насилия.

Нападение на украинцев во Вроцлаве

27 июля стало известно, что в польском Вроцлаве молодые люди жестоко избили украинку и ее парня.

Сразу после этого и. о. главы МИД Украины Андрей Сибига приказал Генеральному консульству срочно принять меры реагирования.

Чуть позже выяснилось, что подозреваемых в нападении на пару украинцев наконец-то смогли задержать.

"Ожидаем полное, объективное и беспристрастное расследование, установление всех обстоятельств и мотивов преступления, а также справедливое наказание виновных", - заявил Сибига.

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