Туск екстрено скликає нараду після падіння невідомого об’єкта в Польщі

30 липня у Варшаві терміново скликається координаційна група після того, як невідомий об’єкт порушив повітряний простір Польщі.
З такою заявою виступив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.
Глава польського уряду офіційно підтвердив, що повітряний простір країни дійсно було порушено.
За його словами, це сталося на тлі масованого ракетного удару Росії по заходу Україні.
"У зв’язку з цим я скликав координаційну групу за участю міністра оборони та відповідних служб, які вже багато годин працюють на місці події та систематично надають мені інформацію про всі обставини інциденту", - наголосив Туск.
Ця зустріч повинна відбутися найближчими годинами. Канцелярія прем’єр-міністра заявила, що візит Туска до Нижньосілезького воєводства вже скасували, адже його плани змінилися.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, в уряді Польщі схиляються до думки, що Люблінському воєводстві, у районі селища Тарнава-Колонія, могла впасти російська ракета. Жодних офіційних підтверджень цієї версії наразі немає.
Уночі стало відомо, що на сході країни оголошували повітряну тривогу на тлі атаки РФ на захід України.
Згодом з'ясувалося, що одна або дві ракети могли увійти до повітряного простору Польщі, однак Збройні сили досі не розкрили, про яку саме ціль ідеться.
У ЗС Польщі заявили, що зафіксували невідомий об’єкт, що рухався у західному напрямку. Однак він швидко зник з екранів радіолокаційних систем ще до моменту ідентифікації.
На цьому тлі в Люблінському воєводстві прогриміли гучні вибухи. Через якийсь час у полі біля села Тарнава-Колонія виявили велику вирву. Вона могла утворитися внаслідок падіння невідомого об'єкта.
Наразі на місці працюють рятувальники та поліція. Польська влада не поспішає розголошувати жодних подробиць.