Туск екстрено скликає нараду після падіння невідомого об’єкта в Польщі

Глава польського уряду офіційно підтвердив, що повітряний простір країни дійсно було порушено.

За його словами, це сталося на тлі масованого ракетного удару Росії по заходу Україні.

"У зв’язку з цим я скликав координаційну групу за участю міністра оборони та відповідних служб, які вже багато годин працюють на місці події та систематично надають мені інформацію про всі обставини інциденту", - наголосив Туск.

Ця зустріч повинна відбутися найближчими годинами. Канцелярія прем’єр-міністра заявила, що візит Туска до Нижньосілезького воєводства вже скасували, адже його плани змінилися.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в уряді Польщі схиляються до думки, що Люблінському воєводстві, у районі селища Тарнава-Колонія, могла впасти російська ракета. Жодних офіційних підтверджень цієї версії наразі немає.