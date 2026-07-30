Туск экстренно созывает совещание после падения неизвестного объекта в Польше

30 июля в Варшаве срочно созывается координационная группа после того, как неизвестный объект нарушил воздушное пространство Польши.
С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.
Глава польского правительства официально подтвердил, что воздушное пространство страны действительно было нарушено.
По его словам, это произошло на фоне массированного ракетного удара России по западу Украины.
"В этой связи я созвал координационную группу с участием министра обороны и соответствующих служб, которые уже много часов работают на месте происшествия и систематически предоставляют мне информацию обо всех обстоятельствах инцидента", - подчеркнул Туск.
Эта встреча должна состояться в ближайшие часы. Канцелярия премьер-министра заявила, что визит Туска в Нижнесилезское воеводство уже отменили, ведь его планы изменились.
Как сообщают местные СМИ, в правительстве Польши склоняются к мнению, что в Люблинском воеводстве, в районе поселка Тарнава-Колония, могла упасть российская ракета. Никаких официальных подтверждений этой версии нет.
Ночью стало известно, что на востоке страны объявили воздушную тревогу на фоне атаки РФ на запад Украины.
Впоследствии выяснилось, что одна или две ракеты могли войти в воздушное пространство Польши, однако Вооруженные силы до сих пор не раскрыли, о какой именно цели идет речь.
В ВС Польши заявили, что зафиксировали объект, который двигался в западном направлении. Однако он быстро исчез с экранов радиолокационных систем еще до момента идентификации.
На этом фоне в Люблинском воеводстве прогремели громкие взрывы. Через некоторое время в поле у села Тарнава-Колония обнаружили большую воронку. Она могла образоваться в результате падения неизвестного объекта.
В настоящее время на месте работают спасатели и полиция. Польские власти не спешат разглашать никаких подробностей.