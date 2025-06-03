Туск анонсував голосування за вотум довіри уряду Польщі: в чому причина

Ввечері 2 червня, Туск виступив зі спеціальним телевізійним зверненням, в якому прокоментував результати другого туру президентських виборів.

Глава уряду заявив, що відповідно до Конституції та "власної совісті ми будемо співпрацювати з новим президентом всюди, де це необхідно та можливо".

Прем'єр також зазначив, що план дій уряду за нового президента "потребуватиме єдності та мужності від усієї Коаліції 15 жовтня".

"Першим тестом буде вотум довіри, з яким я звернуся до Сейму найближчим часом", - сказав він.

Туск пояснив, що хоче, щоб "усі побачили, також наші супротивники, в країні та за кордоном, що ми готові до цієї ситуації, що розуміємо серйозність моменту, але що не збираємося відступати ні на крок".

Співпраця з Навроцьким

Коментуючи співпрацю з обраним президентом країни Карольом Навроцьким, прем'єр анонсував, що уряд буде представляти вже підготовлені законопроекти, але якщо буде потрібно, "буде керувати й ухвалювати рішення, навіть за президента, який намагається блокувати хороші зміни". Туск додав, що уряд вже має досвід такої співпраці, маючи на увазі президентство Анджея Дуди.

"Є занадто багато справ, які слід зробити. Починаючи від міжнародних питань, будівництва потужної армії та сильної економіки, реполонізації (зменшення впливу іноземних власників на економіку. - ред.) промисловості, соціальної безпеки та державних послуг, до розрахунків і боротьби з злочинністю", - зазначив очільник уряду.

Під час звернення, Туск привітав Навроцького з перемогою, і подякував його супернику на перегонах Рафалу Тшасковському "за рішучість і боротьбу до кінця за кожен голос".

Голосування за вотум довіри уряду

Відповідно до Конституції Польщі, прем'єр-міністр може звернутися до Сейму (парламенту) з проханням висловити вотум довіри Раді Міністрів у будь-який час протягом свого перебування на посаді.

Надання такого вотуму відбувається більшістю голосів у присутності не менше половини від встановленої законом кількості депутатів. Якщо Сейм не підтримає пропозицію про вотум довіри, прем'єр-міністр зобов'язаний подати президенту заяву про відставку.

Дональд Туск є співзасновником і головою партії "Громадянська платформа". Раніше він заявляв, що його кабінет вимагатиме змін після виборів. Політики правлячої коаліції також оцінювали, що знадобиться перегляд коаліційної угоди та голосування щодо вотуму довіри для чинного уряду.

Цей крок слід трактувати як остаточний тест на лояльність для партнерів по коаліції після програшу на президентських виборах кандидата від партії "Громадянська платформа" Рафала Тшасковського на користь кандидата від партії "Право і справедливість" Кароля Навроцького.