Туск анонсировал голосование за вотум доверия правительству Польши: в чем причина

Вечером 2 июня, Туск выступил со специальным телевизионным обращением, в котором прокомментировал результаты второго тура президентских выборов.

Глава правительства заявил, что согласно Конституции и "собственной совести мы будем сотрудничать с новым президентом везде, где это необходимо и возможно".

Премьер также отметил, что план действий правительства при новом президенте "потребует единства и мужества от всей Коалиции 15 октября".

"Первым тестом будет вотум доверия, с которым я обращусь к Сейму в ближайшее время", - сказал он.

Туск пояснил, что хочет, чтобы "все увидели, также наши противники, в стране и за рубежом, что мы готовы к этой ситуации, что понимаем серьезность момента, но что не собираемся отступать ни на шаг".

Сотрудничество с Навроцким

Комментируя сотрудничество с избранным президентом страны Каролем Навроцким, премьер анонсировал, что правительство будет представлять уже подготовленные законопроекты, но если потребуется, "будет руководить и принимать решения, даже при президенте, который пытается блокировать хорошие изменения". Туск добавил, что правительство уже имеет опыт такого сотрудничества, имея в виду президентство Анджея Дуды.

"Есть слишком много дел, которые следует сделать. Начиная от международных вопросов, строительства мощной армии и сильной экономики, реполонизации (уменьшение влияния иностранных собственников на экономику. - ред.) промышленности, социальной безопасности и государственных услуг, до расчетов и борьбы с преступностью", - отметил глава правительства.

В ходе обращения, Туск поздравил Навроцкого с победой, и поблагодарил его соперника на гонке Рафала Тшасковского "за решимость и борьбу до конца за каждый голос".

Голосование за вотум доверия правительству

Согласно Конституции Польши, премьер-министр может обратиться в Сейм (парламент) с просьбой выразить вотум доверия Совету Министров в любое время в течение своего пребывания в должности.

Предоставление такого вотума происходит большинством голосов в присутствии не менее половины от установленного законом количества депутатов. Если Сейм не поддержит предложение о вотуме доверия, премьер-министр обязан подать президенту заявление об отставке.

Дональд Туск является соучредителем и председателем партии "Гражданская платформа". Ранее он заявлял, что его кабинет потребует изменений после выборов. Политики правящей коалиции также оценивали, что понадобится пересмотр коалиционного соглашения и голосование по вотуму доверия для действующего правительства.

Этот шаг следует трактовать как окончательный тест на лояльность для партнеров по коалиции после проигрыша на президентских выборах кандидата от партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского в пользу кандидата от партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого.