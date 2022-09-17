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Турцию всколыхнуло мощное землетрясение

Фото: Турцию всколыхнуло мощное землетрясение (twitter.com/SvrTroposphere)
Автор: Олег Васкив

В турецкой провинции Эрзурум вечером 16 сентября произошло мощное землетрясение. Магнитуда достигла 4,9 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Эпицентр подземных толчков находился в районе Чат на глубине 15 км.

Землетрясение зафиксировали в 23:30 по местному времени (одинаковое с киевским). Пока информации о жертвах или разрушениях нет.

Напомним, на северо-востоке Японии в марте произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла.

В результате погибли по меньшей мере два человека в префектурах Мияги и Фукусима, а пострадали - десятки.

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Землетрясение