Турцию всколыхнуло мощное землетрясение

В турецкой провинции Эрзурум вечером 16 сентября произошло мощное землетрясение. Магнитуда достигла 4,9 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Эпицентр подземных толчков находился в районе Чат на глубине 15 км.
Землетрясение зафиксировали в 23:30 по местному времени (одинаковое с киевским). Пока информации о жертвах или разрушениях нет.
Напомним, на северо-востоке Японии в марте произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла.
В результате погибли по меньшей мере два человека в префектурах Мияги и Фукусима, а пострадали - десятки.