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В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Есть жертвы

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Япония, Четверг 17 марта 2022 06:09
В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Есть жертвы Фото: землетрясение в Японии зафиксировано магнитудой 7,4 (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла поздно вечером в среду. В результате погибли как минимум два человека в префектурах Мияги и Фукусима. Пострадавших - многие десятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По данным местных властей и Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, в общей сложности 92 человека получили ранения к утру четверга в 7 префектурах.

Также сообщается, что из-за землетрясения сошел с рельсов высокоскоростной поезд Синкансэн.

Японское метеорологическое агентство предупредило об угрозе цунами высотой 1 метр для тихоокеанского побережья префектур Мияги и Фукусима из-за землетрясения, но позже - дали отбой.

Как отметил премьер-министр Фумио Кисида утром 17 марта, сейчас не было зафиксировано никаких отклонений от нормы на атомных станциях в пострадавших районах.

Напомним, ранее в ноябре 2021-го возле побережья Японии у острова Мияко произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла по шкале Рихтера.

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