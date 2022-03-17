В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Есть жертвы

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла поздно вечером в среду. В результате погибли как минимум два человека в префектурах Мияги и Фукусима. Пострадавших - многие десятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

По данным местных властей и Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, в общей сложности 92 человека получили ранения к утру четверга в 7 префектурах.

Также сообщается, что из-за землетрясения сошел с рельсов высокоскоростной поезд Синкансэн.

Японское метеорологическое агентство предупредило об угрозе цунами высотой 1 метр для тихоокеанского побережья префектур Мияги и Фукусима из-за землетрясения, но позже - дали отбой.

Как отметил премьер-министр Фумио Кисида утром 17 марта, сейчас не было зафиксировано никаких отклонений от нормы на атомных станциях в пострадавших районах.