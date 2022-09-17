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Туреччину сколихнув потужний землетрус

Фото: Туреччину сколихнув потужний землетрус (twitter.com/SvrTroposphere)
Автор: Олег Васьків

У турецькій провінції Ерзурум ввечері 16 вересня стався потужний землетрус. Магнітуда сягнула 4,9 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Епіцентр підземних поштовхів був у районі Чат на глибині 15 км.

Землетрус зафіксували о 23:30 за місцевим часом (однаковий з київським). Наразі інформації про жертв чи руйнування немає.

Нагадаємо, на північному сході Японії у березні стався потужний землетрус магнітудою 7,4 бала.

У результаті загинули щонайменше дві людини в префектурах Міягі та Фукусіма, а постраждали - десятки.

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Землетрус