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Турция может "заморозить" вступление Швеции и Финляндии в НАТО: Эрдоган назвал условие

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Понедельник 18 июля 2022 18:53
Турция может "заморозить" вступление Швеции и Финляндии в НАТО: Эрдоган назвал условие Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил "заморозить" вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Якобы Швеция, по его мнению, "не демонстрирует хороших результатов" в выполнении соглашения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган готов "заморозить" вступление скандинавских стран, если они не выполнят обещания по борьбе с терроризмом.

Отметим, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украине, однако встретили сопротивление со стороны Турции, которая обвинила их в поддержке группировок, которые она считает террористическими.

Уже в прошлом месяце во время саммита НАТО страны подписали соглашение о снятии вето Турции в обмен на обязательства по борьбе с терроризмом и экспорту оружия. Анкара, со своей стороны, заявила, что будет внимательно следить за выполнением соглашения.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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