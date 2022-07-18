ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Туреччина може "заморозити" вступ Швеції та Фінляндії в НАТО: Ердоган назвав умову

Новость на русском →
Понеділок 18 липня 2022 18:53
Туреччина може "заморозити" вступ Швеції та Фінляндії в НАТО: Ердоган назвав умову Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив "заморозити" вступ Швеції та Фінляндії у НАТО. Нібито Швеція, на його думку, "не демонструє гарних результатів" у виконанні угоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган готовий "заморозити" вступ скандинавських країн, якщо вони не виконають обіцянки щодо боротьби з тероризмом.

Відзначимо, що Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україні, однак зустріли супротив з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угрупувань, які вона вважає терористичними.

Вже минулого місяця під час саміту НАТО країни підписали угоду щодо зняття вето Туреччини в обмін на зобов'язання щодо боротьби з тероризмом та експорту зброї. Анкара, зі свого боку, заявила, що уважно стежитиме за виконанням угоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реджеп Тайіп Ердоган Турция
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує
Мілан Лєліч, Владислав Красінський За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує