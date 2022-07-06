ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Турция требует от Швеции и Финляндии экстрадиции членов РПК и FETO

Новина українською →
Анкара, Среда 06 июля 2022 14:40
Турция требует от Швеции и Финляндии экстрадиции членов РПК и FETO Фото: Турция требует от Швеции и Финляндии экстрадиции членов РПК и FETO
Автор: Мария Кучерявец

Турция направила письменное требование Швеции и Финляндии по экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра юстиции Турции Бекира Боздага, которого цитирует TRT Haber.

"В Швецию и Финляндию было отправлено письмо с напоминанием о требованиях об экстрадиции террористов РПК и FETO", - заявил он.

Напомним, после заявлений Швеции и Финляндии вступить в НАТО власти Турции выступили против пока страны не выполнят ряд ее условий. Среди которых было прекращение поддержания рабочей партии Курдистана и движения Фетхуллаха Гюлена.

Однако после месяца переговоров турецкая сторона согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Страны подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция поддержит вступление стран на саммите в Мадриде.

Кроме того, согласно Меморандуму, Анкара, Стокгольм и Хельсинки обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция Финляндия
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев