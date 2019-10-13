Турция захватила еще один населенный пункт в Сирии

Турецкие военнослужащие в ходе военной операции захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что в настоящее время войска Турции проводят рейды по выявлению остатков курдов.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция в ходе военной операции против курдов на севере Сирии захватила 20 населенных пунктов. Тогда сообщалось, что турецкая армия наносит интенсивные удары по городу Рас-эль-Айн.

Кроме того, 9 октября Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью "создания безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкая сторона официально подтвердила гибель одного военного.

Отметим, что турецкое оборонное ведомство заявило, что в ходе операции на севере Сирии были ликвидированы 415 террористов. Турецкие военные наносили удары по позициям противников как с земли, так и с воздуха.