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Турция установила контроль над 20 населенными пунктами на севере Сирии

Новости » Происшествия    12.10.2019 - 14:59
Турция установила контроль над 20 населенными пунктами на севере Сирии
Иллюстративное фото (GettyImages)

Также военные перекрыли шоссе между провинциальным центром Хасеке и Кобани

Подразделения турецкой армии и воюющие на их стороне вооруженные формирования сирийской оппозиции установили контроль над 20 населенными пунктами, которые расположены на севере Сирии. Об этом сообщает РБ-Украина со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

Как сообщается, турецкие военнослужащие и боевики сирийской оппозиции перекрыли шоссе между провинциальным центром Хасеке и Кобани (Айн-эль-Араб) на северо-востоке провинции Алеппо. Кроме того, им удалось захватить блокпост на пересечении дорог, идущих в города Телль-Тамер, Айн-Иса и Ракка.

Авиация и артиллерия турецких войск наносят интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских “Сил народной самообороны”, входящих в состав коалиции "Силы демократической Сирии".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны Турции сообщило, что в ходе операции "Мирная весна" было ликвидировано 415 террористов на севере Сирии. Террористические позиции были поражены как с земли, так и с воздуха.

Отметим, 9 октября Турция объявила о начале военной операции в северо-восточной части Сирии с целью создания "безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкие военные силы официально подтвердили гибель одного военного. По сообщению курдских сил в Сирии, во время операции было ликвидировано как минимум 14 турецких военных.

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