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Туреччина затримала десятки родичів ліквідованого ватажка ІД

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 13:58
Туреччина затримала десятки родичів ліквідованого ватажка ІД
Фото: Абу Бакр аль-Багдаді (з відкритих джерел)

Більшість затриманих мають намір депортувати

Турецька влада затримала 25 родичів ліквідованого ватажка угруповання "Ісламська держава" Абу-Бакра аль-Багдаді. Про це повідомляє Anadolu.

Повідомляється, що спецоперації із затримання родичів аль-Багдаді пройшли в кількох провінціях в рамках розслідування діяльності ІД. Всього влада затримала 25 осіб, четверо вже заарештовані за звинуваченням в участі в озброєній терористичній організації.

Також повідомляється, що інших родичів аль-Багдаді депортують.

Нагадаємо, аль-Багдаді ліквідували в жовтні на території Сирії. Його притулок знаходилося в провінції Ідліб на північному сході Сирії, а будинок, де переховувався ватажок, знаходився приблизно в 4 милях від кордону з Туреччиною. Перед початком операції американські військові закликали мирно здатися всіх, хто знаходився в будівлі. За офіційною версією, аль-Багдаді підірвав себе.

Відзначимо, на цьому тижні Служба безпеки України в Київській області затримала одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава". Терорист знаходиться під екстрадіціонним арештом. Перевіряється інформація про його причетність до злочинів на території України.

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