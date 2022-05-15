UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция выдвинула требование для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Турция продолжит выступать против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО в случае, если эти страны и дальше будут поддерживать Рабочую партию Курдистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Мы не торгуемся, и это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что (Финляндия и Швеция - ред.) должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию", - подчеркнул Чавушоглу.

При этом он добавил, что Турция не выступает против расширения Альянса, а, наоборот, поддерживает политику "открытых" дверей.

"Но мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов", - резюмировал Чавушоглу.

Ранее мы сообщали, что Турция обвинила Финляндию и Швецию в поддержке террористической организации.

Также мы писали, что народу Турции не нравится идея вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их поддержки Рабочей партии Курдистана и вооруженных формирований курдов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияТурцияФинляндия