Турция обвинила Финляндию и Швецию в поддержке терроризма

Турция обвинила Финляндию и Швецию в поддержке террористической организации. Позицию Анкары по этому вопросу странам НАТО объяснил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Чавушоглу по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО.

"Мы объяснили поддержку Швецией и Финляндией террористической организации странам-членам на встрече НАТО", - сказал министр.

По его словам, в ходе встречи он особое внимание обратил на поставки Швецией оружия Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Кроме того, Чавушоглу отметил ограничения на экспорт вооружений Анкаре, введенном Хельсинки и Стокгольмом.

"Ограничение разрешений на экспорт (для Турции - ред.) странами, которые станут членами НАТО, является неприемлемой ситуацией", - уточнил глава МИД.

По встрече со своими коллегами из Финляндии и Швеции Чавушоглу сказал, что принято решение продолжить работу над решением проблем Турции.