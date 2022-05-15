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Турция обвинила Финляндию и Швецию в поддержке терроризма

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Берлин, Воскресенье 15 мая 2022 15:19
Турция обвинила Финляндию и Швецию в поддержке терроризма Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia.by/preiss.msc)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Турция обвинила Финляндию и Швецию в поддержке террористической организации. Позицию Анкары по этому вопросу странам НАТО объяснил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Чавушоглу по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО.

"Мы объяснили поддержку Швецией и Финляндией террористической организации странам-членам на встрече НАТО", - сказал министр.

По его словам, в ходе встречи он особое внимание обратил на поставки Швецией оружия Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Кроме того, Чавушоглу отметил ограничения на экспорт вооружений Анкаре, введенном Хельсинки и Стокгольмом.

"Ограничение разрешений на экспорт (для Турции - ред.) странами, которые станут членами НАТО, является неприемлемой ситуацией", - уточнил глава МИД.

По встрече со своими коллегами из Финляндии и Швеции Чавушоглу сказал, что принято решение продолжить работу над решением проблем Турции.

Напомним, 13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Позднее глава МИД страны добавил, что эта идея не нравится турецкому народу.

При этом Турция заявила, что не намерена закрывать двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но только после того, как интересы Анкары будут учтены.

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Турция Финляндия Швеция НАТО Мевлют Чавушоглу
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