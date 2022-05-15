Туреччина висунула вимогу для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

"Ми не торгуємося, і це не є елементом політичного торгу. Ми зайняли чітку позицію. Вона полягає в тому, що (Фінляндія та Швеція – ред.) мають повністю припинити співпрацю з терористичними організаціями та скасувати обмеження на постачання продукції оборонної промисловості до Туреччини", - наголосив Чавушоглу.

При цьому він додав, що Туреччина не виступає проти розширення Альянсу, а, навпаки, підтримує політику "відкритих" дверей.

"Але ми виступаємо проти тих країн, які підтримують терористів", - резюмував Чавушоглу.