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Туреччина висунула вимогу для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Туреччина продовжить виступати проти приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, якщо ці країни й надалі підтримуватимуть Робочу партію Курдистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

"Ми не торгуємося, і це не є елементом політичного торгу. Ми зайняли чітку позицію. Вона полягає в тому, що (Фінляндія та Швеція – ред.) мають повністю припинити співпрацю з терористичними організаціями та скасувати обмеження на постачання продукції оборонної промисловості до Туреччини", - наголосив Чавушоглу.

При цьому він додав, що Туреччина не виступає проти розширення Альянсу, а, навпаки, підтримує політику "відкритих" дверей.

"Але ми виступаємо проти тих країн, які підтримують терористів", - резюмував Чавушоглу.

Раніше ми повідомляли, що Туреччина звинуватила Фінляндію та Швецію у підтримці терористичної організації.

Також ми писали, що народу Туреччини не подобається ідея вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робочої партії Курдистану та збройних формувань курдів.

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