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Турция не может выбирать между Украиной и Россией, - Эрдоган

Автор: Мария Кучерявец

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сотрудничает как с Украиной, так и с Россией. А потому вводить санкции, или прекращать отношения с российской стороной даже на фоне напряженности ситуации (признания РФ так называемых "ЛДНР") не планирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

"У нас есть политические, военные и экономические отношения с Россией. Так же с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, потому что наша страна имеет высокие интересы на этот счет", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция стремится решить вопрос без ущерба для отношений и проведет переговоры с турецкой делегацией, как только она вернется домой.

Он отметил необходимость провести тщательные расчеты, чтобы выяснить плюсы и минусы действий, которые необходимо предпринять в отношении России, заявив, что "шаги необходимо делать деликатно".

"Одни говорят, что война повысит стоимость газа, тогда как другие обсуждают закрытие вентилей. Мы должны сделать наши шаги с учетом этой деликатности", - резюмировал Эрдоган, добавив, что турецкие официальные лица сейчас контактируют с российскими коллегами для организации встречи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером. Во время которой, в частности, поднимался вопрос признания Россией так называемых "ЛДНР".

Добавим, ранее Эрдоган прокомментировал решение Путина признать "ЛДНР". Он заявил, что такие действия России "неприемлемы".

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