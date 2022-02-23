Туреччина не може обирати між Україною та Росією, - Ердоган

"У нас є політичні, військові та економічні відносини з Росією. Так само з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, тому що наша країна має високі інтереси щодо цього", - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина прагне вирішити питання без шкоди для відносин і проведе переговори з турецькою делегацією, як тільки вона повернеться додому.

Він наголосив на необхідності провести ретельні розрахунки, щоб з'ясувати плюси та мінуси дій, які необхідно вжити щодо Росії, заявивши, що "кроки необхідно робити делікатно".

"Одні кажуть, що війна підвищить вартість газу, тоді як інші обговорюють закриття вентилів. Ми повинні зробити наші кроки з урахуванням цієї делікатності", - резюмував Ердоган, додавши, що турецькі офіційні особи зараз контактують із російськими колегами для організації зустрічі.