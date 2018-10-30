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Турция вскоре начнет масштабную операцию против сил сирийских курдов, - Эрдоган

Новости » Политика    30.10.2018 - 13:40
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

По его словам, Турция "не может с уверенностью смотреть в будущее без решение сирийского вопроса"

Турция в скором времени начнет военную операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РБК-Украина.

Эрдоган отметил, что предварительные подготовка и планирование уже завершены. Президент рассказал, что несколько дней назад Турция уже приступила к активным действиям против отрядов самообороны курдов.

"Мы не остановимся на достигнутом и уничтожим террористическую группировку к востоку от Евфрата. Вскоре мы сокрушим террористическую организацию более всеобъемлющими и эффективными операциями", - сказал он.

Кроме того, Эрдоган заявил, что его страна "не может с уверенностью смотреть в будущее без решение сирийского вопроса".

Напомним, в воскресенье, 28 октября, турецкие войска в районе Кобани на севере Сирии осуществили артиллерийские обстрелы укреплений и позиций курдских "Отрядов народной самообороны".

Накануне на саммите по Сирии в Стамбуле лидеры Германии, РФ, Турции и Франции заявили, что урегулировать ситуацию в Сирии можно дипломатическим путем. Первым шагом к урегулированию ситуации в Сирии является формирование конституционного комитета.

 

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