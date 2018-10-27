Урегулирование ситуации в Сирии возможно дипломатическим путем, - саммит в Стамбуле

Фото: саммит в Стамбуле (Reuters)

Все участники саммита сошлись в необходимости скорейшего формирования конституционного комитета Сирии

Лидеры Франции, Германии, Турции и Российской Федерации (РФ) в субботу, 27 октября, на саммите по Сирии в Стамбуле заявили, что первым шагом к урегулированию ситуации в Сирии является формирование конституционного комитета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, все участники саммита сошлись в необходимости скорейшего формирования конституционного комитета Сирии. Вместе с тем, президенты РФ и Франции поспорили о том, достигнут ли прогресс в этой работе.

Лидеры стран обозначили возможные сроки запуска конституционного комитета. Этот орган может быть сформирован до конца года.

"В первую очередь необходимо обеспечить запуск деятельности конституционного комитета в Женеве, который призван рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства Сирии. При этом должны учитываться решения, принятые на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога", - заявил президент РФ Владимир Путин.

Также глава РФ подчеркнул, что для того, чтобы комитет смог эффективно работать, он "должен быть признан легитимным всеми сирийскими сторонами и пользоваться их уважением".

Кроме того, французкий президент Эмманюэль Макрон, выразил нетерпение Франции в отношении начала работы комитета.

"Девять месяцев после встречи в Сочи, конституционный комитет еще не начал работу. Вот почему мы бы хотели подтвердить без промедления наше желание, что до конца года ожидаемый список будет финализирован и встреча сможет состояться", - заявил Макрон.

Необходимость скорейшего запуска конституционного комитета обсуждается с самого начала Женевского процесса. В сентябре значимость этого вопроса подтвердили лидеры России, Турции и Ирана на Тегеранском саммите.

Напомним, ранее министры иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Египта и Иордании во время 73-й Генассамблеи ООН призвали решить конфликт в Сирии дипломатическим путем.