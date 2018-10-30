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Туреччина незабаром почне масштабну операцію проти сил сирійських курдів, - Ердоган

Новини » Політика    30.10.2018 - 13:40
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

За його словами, Туреччина "не може з упевненістю дивитися в майбутнє без вирішення сирійського питання"

Туреччина незабаром почне військову операцію проти сил сирійських курдів на схід від Євфрату. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана, передає РБК-Україна.

Ердоган зазначив, що попередні підготовка і планування вже завершені. Президент розповів, що кілька днів тому Туреччина вже приступила до активних дій проти загонів самооборони курдів.

"Ми не зупинимося на досягнутому і знищимо терористичну угруповання на схід від Євфрату. Незабаром ми скрушимо терористичну організацію більш всеосяжними і ефективними операціями", - сказав він.

Крім того, Ердоган заявив, що його країна "не може з упевненістю дивитися в майбутнє без вирішення сирійського питання".

Нагадаємо, в неділю, 28 жовтня, турецькі війська в районі Кобани на півночі Сирії здійснили артилерійські обстріли укріплень і позицій курдських "Загонів народної самооборони".

Напередодні на саміті з Сирії в Стамбулі лідери Німеччини, РФ, Туреччини і Франції заявили, що врегулювати ситуацію в Сирії можна дипломатичним шляхом. Першим кроком до врегулювання ситуації в Сирії є формування конституційного комітету.

 

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