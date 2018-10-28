Турция обстреляла позиции курдов на севере Сирии

Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)

Обстрелянные позиции находились на восточном берегу реки Евфрат

В воскресенье, 28 октября, турецкие войска в районе Кобани на севере Сирии осуществили артиллерийские обстрелы укреплений и позиций курдских "Отрядов народной самообороны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, обстрелянные позиции находились на восточном берегу реки Евфрат, до сих пор Турция осуществляла операции только на западном берегу Евфрата.

По словам турецкого государственного агентства, целью обстрелов было прекращение террористической деятельности. Анкара считает курдские "Отряды народной самообороны" сирийским ответвлением запрещенной "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Власти Турции ведут активную борьбу с РПК, которая признана в стране террористической организацией.

Кроме того, в начале этого года турецкая армия провела военную операцию "Оливковая ветвь", направленную на вытеснение курдских "Отрядов народной самообороны" из района Африн.

Напомним, что на саммите по Сирии в Стамбуле лидеры Германии, РФ, Турции и Франции заявили, что урегулировать ситуацию в Сирии можно дипломатическим путем. Первым шагом к урегулированию ситуации в Сирии является формирование конституционного комитета.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека в результате атаки боевиков "Исламского государства" на "Демократические силы Сирии" погиб 41 повстанец.