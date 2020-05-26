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Турция возобновляет авиасообщение с 70 странами, Украина на втором этапе

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 18:37
Турция возобновляет авиасообщение с 70 странами, Украина на втором этапе
Фото: Стамбул (flickr)

С 1 июля Турция возобновит авиасообщение с Украиной

Турция подготовила план по открытию авиаграниц с 70 странами мира. Так, авиасообщение будет возобновлено с 10 июня.

Об этом сообщает TurizmGuncel.

Согласно плану, в котором всего девять этапов, с 1 июля Турция откроет границы для Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции, а также Украины.

Восстанавливать пассажирское авиасообщение с другими странами Турция начнет с 10 июня, запустив рейсы для Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции. В последнюю очередь Турция восстановит авиасообщение с Соединенными Штатами - с 1 сентября.

Напомним, ранее авиакомпания Turkish Airlines заявила о планах возобновить международные перелеты.

Кроме того, авиасообщение между Украиной и Грузией может быть восстановлено с 1 июня.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Турцияавиасообщение
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