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Туреччина відновила авіасполучення з 70 країнами, Україна на другому етапі

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 18:37
Туреччина відновила авіасполучення з 70 країнами, Україна на другому етапі
Фото: Стамбул (flickr)

З 1 липня Туреччина відновить авіасполучення з Україною

Туреччина підготувала план відкриття авіакордонів з 70 країнами світу. Так, буде відновлено авіасполучення з 10 червня.

Про це повідомляє TurizmGuncel.

Згідно з планом, в якому всього дев'ять етапів, з 1 липня Туреччина відкриє кордони для Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади і Швеції, а також України.

Відновлювати пасажирське авіасполучення з іншими країнами Туреччина почне з 10 червня, запустивши рейси для Бахрейну, Болгарії, Катару та Греції. В останню чергу Туреччина відновить авіасполучення зі Сполученими Штатами - з 1 вересня.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія Turkish Airlines заявила про плани відновити міжнародні перельоти.

Крім того, авіасполучення між Україною і Грузією може бути відновлено з 1 червня.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Турцияавиасообщение
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