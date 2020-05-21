ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Turkish Airlines назвала дату возобновления международных перелетов

Новости » Общество     21.05.2020 - 00:49
Turkish Airlines назвала дату возобновления международных перелетов
Фото: самолет авиакомпании Turkish Airlines (facebook.com/TurkishAirlines)

Международные рейсы начнут выполнять с 10 июня

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила о планах возобновить междунанодные перелеты на фоне пандемии коронавируса. Перелеты начнут осуществлять уже с 10 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Turkish Airlines.

Кроме того, в авиакомпании сообщили, что возобновят перелеты внутри страны уже с 4 июня.

"Все наши международные перелеты приостановлены до 10 июня 2020 года, а также все наши внутренние перелеты приостановлены до 4 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что на сайте авиакомпании доступно бронирование на рейсы в Украину с 10 июня.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить полеты в 19 стран с июня. В сентябре авиаперевозчик планирует увеличить количество направлений до 99 стран.

Кроме того, сообщалось, что в июне авиакомпания также намерена возобновить 60% внутренних рейсов. До пандемии коронавируса Turkish Airlines летала в 126 стран мира.

РБК-Украина писало, что ранее о планах возобновить авиасообщение с Украиной уже сообщили в четырех авиакомпаниях. В частности, даты рейсов уже назначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss и Wizz Air.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины авиаперевозки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь