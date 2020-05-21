Turkish Airlines назвала дату возобновления международных перелетов

Фото: самолет авиакомпании Turkish Airlines (facebook.com/TurkishAirlines)

Международные рейсы начнут выполнять с 10 июня

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила о планах возобновить междунанодные перелеты на фоне пандемии коронавируса. Перелеты начнут осуществлять уже с 10 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Turkish Airlines.

Кроме того, в авиакомпании сообщили, что возобновят перелеты внутри страны уже с 4 июня.

"Все наши международные перелеты приостановлены до 10 июня 2020 года, а также все наши внутренние перелеты приостановлены до 4 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что на сайте авиакомпании доступно бронирование на рейсы в Украину с 10 июня.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить полеты в 19 стран с июня. В сентябре авиаперевозчик планирует увеличить количество направлений до 99 стран.

Кроме того, сообщалось, что в июне авиакомпания также намерена возобновить 60% внутренних рейсов. До пандемии коронавируса Turkish Airlines летала в 126 стран мира.

РБК-Украина писало, что ранее о планах возобновить авиасообщение с Украиной уже сообщили в четырех авиакомпаниях. В частности, даты рейсов уже назначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss и Wizz Air.

Автор: Инна Собора