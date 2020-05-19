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Украина договаривается о возобновлении авиасообщения с Грузией

Новости » Экономика     19.05.2020 - 14:45
Украина договаривается о возобновлении авиасообщения с Грузией
Фото: Тбилиси (crazyllama.com)

Авиасообщение может возобновиться с 1 июля

Украина и Грузия планируют восстановить регулярные пассажирские авиаперевозки. Об этом шла речь во время разговора министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

По данным пресс-службы, Турнава сообщила, что Грузия готова открыть свои границы для регулярных международных рейсов уже с 1 июля. Она заявила о необходимости возобновления авиасообщения между обеими странами, как только это будет возможно.

Криклий заверил, что Украина готова быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран открыть границы для пассажирского сообщения. Таким образом украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты.

Обе стороны сейчас активно работают над тем, чтобы создать все необходимые безопасные условия для пассажиров после возобновления полетов, говорится в сообщении.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из-за карантина в Украине и пандемии авиация вернется к докризисному режиму через два года.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Грузияавиасообщениекарантин
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