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Turkish Airlines в июне планирует возобновить полеты в 19 стран

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 16:01
Turkish Airlines в июне планирует возобновить полеты в 19 стран
Фото: самолет Airbus A321-231 авиакомпании Turkish Airlines (flickr)

К сентябрю число направлений планируют расширить до 99 стран

На фоне пандемии коронавируса авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить полеты в 19 стран с июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В сентябре авиаперевозчик планирует увеличить количество направлений до 99 стран. В компании отмечают, что озвученные планы не являются окончательными и могут быть откорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире.

В июне авиакомпания также намерена возобновить 60% внутренних рейсов.

До пандемии коронавируса Turkish Airlines летала в 126 стран мира. В прошлом году она перевезла более 74 млн пассажиров. После вспышки COVID в компании приостановили все международные пассажирские перевозки до 28 мая.

Одним из первых, кто заявил о возобновлении международных перелетов на фоне пандемии, был лоукостер Wizz Air. С 1 мая самолеты авиакомпании начали летать по 20 направлениям.

Еще одна бюджетная авиакомпания, ирландский лоукостер Ryanair, заявил, что до июля совершит более 99% запланированных рейсов.

В Украине возобновления международных пассажирских перелетов этим летом пока не планируется. Тем не менее, внутреннее авиасообщение все же частично запустят.

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