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Турция весной начнет прокладку газопровода к месторождению в Черном море

Автор: Юлия Бойко

Турция весной 2022 года начнет прокладку газопровода к месторождению "Сакарья". Это крупное месторождение газа, найденное в акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Как заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез, инженерные работы на газовом месторождении уже завершены.

"Мы выполнили все инженерные работы. Мы разместили заказы на высококачественные трубы. Мы будем выполнять эту работу вместе с компанией, которая является экспертом в своей области и имеет высокий уровень компетенции. Надеюсь, что мы проведем первую сварку, поместив трубы под воду весной 2022 года", - отметил министр.

Он также отметил, что весной в акваторию прибудет четвертое буровое судно.

Напомним, летом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружили новое месторождение природного газа, запасы которого оцениваются в 135 млрд кубометров.

До этого было открыто месторождение с запасами газа объемом 320 млрд кубометров.

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