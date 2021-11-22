Туреччина навесні почне прокладку газопроводу до родовища в Чорному морі

Туреччина навесні 2022 року почне прокладку газопроводу до родовища "Сакар'я". Це велике родовище газу, знайдене в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Як заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Денмез, інженерні роботи на газовому родовищі вже завершені.

"Ми виконали всі інженерні роботи. Ми розмістили замовлення на високоякісні труби. Ми будемо виконувати цю роботу разом з компанією, яка є експертом у своїй галузі і має високий рівень компетенції. Сподіваюся, що ми проведемо перше зварювання, помістивши труби під воду навесні 2022 року", - зазначив міністр.

Він також зазначив, що навесні в акваторію прибуде четверте бурове судно.