ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Турция обнаружила в Черном море еще одно крупное газовое месторождение, - Эрдоган

Новина українською →
Анкара, Пятница 04 июня 2021 21:17
Турция обнаружила в Черном море еще одно крупное газовое месторождение, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении нового месторождения природного газа в Черном море. Его запасы оцениваются в 135 млрд кубометров.

Об этом сообщило турецкое издание Anadolu.

"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине Амасра-1 на участке "Сакарья" в Черном море", - цитирует издание Эрдогана.

Президент пояснил, что теперь общий объем открытых Турцией месторождений в Черном море достиг 540 млрд кубометров. Он также отметил, что добыча и доставка газа с нового месторождения будет осуществляться в три этапа.

Напомним, в конце 2020 года Турция продолжила работу разведывательного судна Oruç Reis в спорных водах Восточного Средиземноморья на полгода. Вместе с ним работали еще два судна геологической разведки Ataman и Cengiz Han.

Как сообщало РБК-Украина, в конце октября 2020-го Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорной с Грецией и Кипром шельфе. В Афинах раскритиковали Анкару за такие действия и пообещали подать жалобу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Турция газ Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
Зеленский хочет вынести на референдум вопрос о статусе олигархов в Украине
Зеленский хочет вынести на референдум вопрос о статусе олигархов в Украине
DAILY
Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары