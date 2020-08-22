ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Турция открыла крупнейшее месторождение природного газа в Черном море, - Эрдоган

Стамбул, Суббота 22 августа 2020 07:56
Турция открыла крупнейшее месторождение природного газа в Черном море, - Эрдоган
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Открыто месторождение природного газа объемом 320 млрд кубометров

Турция открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море. Буровое судно "Фатих" открыло в зоне Tuna-1 месторождение природного газа объемом 320 миллиардов кубометров.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Анадолу".

Он отметил, что в зоне Tuna-1 завершены все необходимые тестовые и инженерные работы.

"Данные со скважины указывают на высокую вероятность обнаружения в том же регионе новых месторождений газа. То есть резервы, обнаруженные в первой скважине могут быть только частью богатых ресурсов", - сказал президент.

По словам Эрдогана, Турция начнет пользоваться газом, как только начнет его выкачивать.

"Наша цель - в 2023 году передать черноморский газ в пользование народа", - добавил он.

Ранее сообщалось, что при успешной добыче газа в Черном море Турция перестанет сильно нуждаться в российском газопроводе "Турецкий поток".

РБК-Украина писало, что в начале января 2020 года Греция и Северная Македония начали получать российский газ по "Турецкому потоку".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Турциягаз
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь